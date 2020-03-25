***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte, COVID-2019'un yayılmaya başladığı andan itibaren tüm gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Bu hususta İcra Kurulumuz tam yetkili ve sorumlu olarak görevi başındadır. Bu konuya özgülenmiş ayrı bir görev çalışma grubumuz da, bağlı ortaklık ve iştiraklerimizdeki gelişmeleri anlık olarak takip etmekte ve gerekli aksiyonların en kısa sürede alınmasını sağlamaktadır.İş planlarımız ve sorumluluklarımız, ilgili Bakanlıklar'ın talimatları, Dünya Sağlık Örgütü ("WHO")'nün açıklamaları ve COVID-2019'un pandemik kabul edilmesi doğrultusunda koordine edilmektedir.COVID-2019'un yayılmasına ve herhangi bir olumsuz durum yaratmasına engel olmak amacıyla çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve tüm toplumun sağlık ve refahı için açıklanan talimatlara, sınırlamalara ve prensiplere uyuma azami özen gösterilmektedir. Bu kapsamda bazı şirketlerimizde geçici süre ile faaliyetlere ara verme söz konusu olabilmektedir.Tüm Şirketlerimiz'de farklı senaryolara göre "iş sürekliliği" planları hazırlanmış olup, personelimiz gerek kendi ofislerinden, gerek üretim tesislerinden veya uzaktan erişim sağlamak suretiyle evlerinden, üretim ve hizmet alanlarının devamlılığını sağlamaya azami gayret göstermektedir. Bunun için gerekli tüm tedbirler alınmış ve alınmaktadır.Doğan Holding'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, COVID-2019'un faaliyetleri üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini anlık olarak takip etmekte ve düzenli olarak analize tabi tutmaktadır. Mevcut bilgilerimiz dahilinde, COVID-2019'un faaliyet sonuçlarımız üzerinde etkisi olması beklenmekle birlikte, bu etkinin güçlü net nakit pozisyonumuz ve portföyümüzdeki bağlı ortaklık ve iştiraklerin farklı sektörlere dağılmış olması nedenleriyle sınırlı kalacağı tahmin edilmektedir. Şirketlerimiz'in krediye erişiminde herhangi bir sorun yaşanmamakta ve likidite sorunu bulunmamaktadır.Önümüzdeki dönemde de gelişmeleri yakından takip ediyor ve ilgili Mevzuat'ın gerekli gördüğü hallerde kamuya gerekli açıklamaları yapıyor olacağız. Bu süreçte Şirketimiz kaynaklı olmayan haberlere kesinlikle itibar edilmemesini ve Doğan Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin ilgili mevzuat ile tanınan sınırlamalar dahilinde yatırımcılardan gelecek tüm soruları her zaman cevaplamaya hazır olduğunu ifade etmek isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832128BIST