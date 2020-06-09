***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 18:30
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 09.06.2020 tarihli (bugün) toplantısında
16.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 67.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 83.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin 8 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850204
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8088
En Düşük
6,7696
18:057,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7279
En Düşük
7,6354
18:05375,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,54
|Açılış
|: 375,28
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6308
|8,6741
|% 0,23
|
|Frank
|7,1383
|7,1813
|% 1,11
|
|Riyal
|1,8069
|1,8160
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,66
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,71
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.461
|26,20
|
|Tam
|2.502
|2.532
|30,80
|
|Yarım
|1.221
|1.232
|11,20
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|0,00
|