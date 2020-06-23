***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2019 - 06.12.2019 - 20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.'nin 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili'ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.Hatırlanacağı üzere D Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 20.03.2020 tarih ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852412BIST