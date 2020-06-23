***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 09:25
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2019 - 06.12.2019 - 20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.'nin 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili'ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Hatırlanacağı üzere D Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 20.03.2020 tarih ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852412
BIST
11:42115.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 795,62
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:426,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:427,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:42387,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 387,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.517.819
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.189.796
|% 9,73
|
|ULAS
|4,53
|6.843.441
|% 9,69
|
|GLBMD
|5,53
|4.342.642
|% 8,64
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|TSPOR
|7,97
|465.228.402
|% -5,12
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|632.738.864
|% 5,10
|
|TSPOR
|7,97
|465.228.402
|% -5,12
|
|GARAN
|8,54
|330.450.853
|% 0,23
|
|TCELL
|16,77
|316.773.900
|% 2,26
|
|KRDMD
|2,98
|309.022.946
|% 2,41
|
|KARSN
|2,68
|632.738.864
|% 5,10
|
|ALBRK
|1,69
|239.376.265
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|297.823.133
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|238.647.522
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,37
|159.777.491
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5408
|8,5836
|% 0,36
|
|Frank
|7,2265
|7,2700
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,82
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|2,70
|
|Tam
|2.577
|2.590
|2,80
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,50
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,39
|