***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2020 18:15
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 22.09.2020 (bugün) tarihli toplantısında, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız DHI Investment B.V.'nin ("DHI"), banka ve finans kuruluşları ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler tesis etmek suretiyle, Grubumuz'un ilerde değerlendirebileceği yurtiçi ve yurtdışı hisse ve/veya varlık devralma projelerinin iyi koşullarla finansmanın sağlanmasının temin edilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları nezdinde yeni kredi limitleri tahsisi konusunda yetkilendirilmesine ve bu amacın gerçekleştirilmesi için, DHI'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 100.000.000,- Avro tutarında artırılmasına ve artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876213
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6713
En Düşük
7,6111
18:058,9827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
18:05468,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 468,80
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.985.595
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.808.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6645
|7,6711
|% 0,51
|
|Euro
|8,9746
|8,9827
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7412
|9,7900
|% -0,14
|
|Frank
|8,3069
|8,3570
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0382
|2,0484
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,54
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005