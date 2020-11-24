***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 24.11.2020 tarihli (bugün) toplantısındaSermayesine %75 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.("Öncü Girişim")'nin 18.11.2020 tarih ve 2020/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 320.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına, bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 135.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889817BIST