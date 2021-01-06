Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2021 09:39



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 06.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı toplantısında
1. Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İmre Barmanbek'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiği görülerek, istifasının kabulüne,
2. Şirketimiz'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Agah Uğur'un Şirketimizde yeni görev alacak olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi sıfatlarıyla sahip olduğu tüm görevlerinden istifa ettiği görülerek, istifasının kabulüne,
3. Sayın İmre Barmanbek'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, Şirket ortağı olmayan Sayın Agah Uğur'un, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmak üzere, Sayın İmre Barmanbek'in yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
4. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme ve Yönetim Kurulumuz'a sunduğu rapor incelenmiş olup, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Sayın Ali Aydın Pandır'ın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmak üzere Sayın Agah Uğur yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına,
5. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapıldığı görülerek diğer görev ve temsil yetkilerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın Sayın Agah Uğur'un İkinci Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in Birinci Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine,
karar verilmiştir.
İki yıldır Yönetim Kurulumuzda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yer alan  Agah Uğur, yeni görevinde Doğan Grubu'nun karlı büyüme ve kurumsallaşma hedeflerinin tutturulmasında, uzun yıllara dayanan liderlik ve yönetim tecrübesi ile hem Yönetim Kurulumuz'da daha aktif rol alacak, hem de Doğan Grubu'nun öncelikli konularında gerek duyulduğunda Doğan Grubu'nun tepe yönetimine icracı sorumluluklar üstlenmeden destek verecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897298


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:111.504
Değişim :  0,96% |  14,32
Açılış :  1.502  
Önceki Kapanış :  1.490  
En Yüksek
1.509 En Düşük
1.500
BIST En Aktif Hisseler11:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 9,24 6.503.501 % 10,00  
BRSAN 29,92 121.908.727 % 10,00  
BRYAT 473,50 28.172.163 % 9,99  
PSDTC 26,22 27.258.413 % 9,98  
PSDTC 26,22 27.258.413 % 9,98  
daha fazla
11:11 Alış Satış %  
Dolar 7,3616 7,3658 % -0,28  
Euro 9,0755 9,0833 % -0,03  
Sterlin 10,0279 10,0781 % -0,10  
Frank 8,3704 8,4209 % -0,06  
Riyal 1,9583 1,9681 % -0,28  
daha fazla
11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 -0,35  
Altın Gr. 462 462 -1,33  
Cumhuriyet 3.080 3.127 33,00  
Tam 3.064 3.144 38,11  
Yarım 1.481 1.521 18,44  
Çeyrek 743 760 9,21  
Gümüş.Ons 27,47 27,51 -0,11  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,04  
B. Petrol 53,84 53,84 0,24  
Seans Raporu 11:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru