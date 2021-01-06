***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 06.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı toplantısında1. Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İmre Barmanbek'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiği görülerek, istifasının kabulüne,2. Şirketimiz'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Agah Uğur'un Şirketimizde yeni görev alacak olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi sıfatlarıyla sahip olduğu tüm görevlerinden istifa ettiği görülerek, istifasının kabulüne,3. Sayın İmre Barmanbek'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, Şirket ortağı olmayan Sayın Agah Uğur'un, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmak üzere, Sayın İmre Barmanbek'in yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,4. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme ve Yönetim Kurulumuz'a sunduğu rapor incelenmiş olup, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Sayın Ali Aydın Pandır'ın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmak üzere Sayın Agah Uğur yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına,5. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapıldığı görülerek diğer görev ve temsil yetkilerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın Sayın Agah Uğur'un İkinci Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in Birinci Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine,karar verilmiştir.İki yıldır Yönetim Kurulumuzda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Agah Uğur, yeni görevinde Doğan Grubu'nun karlı büyüme ve kurumsallaşma hedeflerinin tutturulmasında, uzun yıllara dayanan liderlik ve yönetim tecrübesi ile hem Yönetim Kurulumuz'da daha aktif rol alacak, hem de Doğan Grubu'nun öncelikli konularında gerek duyulduğunda Doğan Grubu'nun tepe yönetimine icracı sorumluluklar üstlenmeden destek verecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897298BIST