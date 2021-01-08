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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2021 12:43



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 08.01.2021 (bugün) tarih ve 2021/02 sayılı kararına göre Eren Sarıçoğlu, İş Geliştirme ve İş Yönetimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olan Eren Sarıçoğlu, 2005 yılında Colombia Business School'da MBA Programını tamamlamıştır.   Kariyerine 2000 yılında McKinsey and Company bünyesinde başlayan Eren Sarıçoğlu 2007 yılına kadar farklı görevlerde bulunmuştur.   2007  yılında
 
dünyanın en büyük özel sermaye fonlarından Carlyle Group'un Türkiye takımına Başkan Yardımcısı olarak katılan Sarıçoğlu, 2015 yılına kadar eğitim, sağlık, enerji, perakende, altyapı gibi pek çok sektörde gerçekleşen yatırım projelerinde liderlik yapmıştır. 
  2016 yılında İstanbul Investment Groups bünyesine ortak olarak katılan Sarıçoglu, 2017 yılında ise Dubai EMAAR Group'ta Kıdemli Direktör olarak şirket alımları sonrası dönüşüm programlarını yönetmiştir.     2018 yılından beri Pera Capital bünyesinde ortak olarak iş hayatına devam eden Eren Sarıçoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898223


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