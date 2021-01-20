***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 15:28
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklılarından Galata Wind Enerji A.Ş., Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piysasası Mevzuatı'na uyumunun sağlanması amacıyla gerekli onayı almak üzere bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmış ve hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarını başlatmıştır.
Faaliyet sonuçları konsolide finansal tablolarımızda "Elektrik Üretimi ve Ticareti" bölümünde sunulan Galata Wind Enerji A.Ş., yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapmaktadır. Portföyünde, tamamı YEKDEM kapsamında olan toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ("GES") bulunmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemekte, bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903469
BIST
15:301.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,73
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:307,4493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,4440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:309,0240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0334
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:30442,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,76
|Açılış
|: 442,46
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:30
|INTEM
|66,55
|39.606.447
|% 10,00
|
|GEREL
|7,81
|549.086.314
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.245.422
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|64.145.975
|% 9,98
|
|BAGFS
|28,42
|173.556.277
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|19.913.083
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|OYAYO
|11,56
|62.493.089
|% -9,97
|
|TSKB
|1,94
|1.129.755.804
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,88
|744.251.304
|% 1,04
|
|SISE
|7,89
|677.241.132
|% -0,63
|
|KARSN
|4,22
|672.441.906
|% 2,43
|
|GARAN
|9,98
|669.366.260
|% -1,48
|
|TSKB
|1,94
|1.129.755.804
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,44
|540.034.558
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,88
|744.251.304
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,57
|278.071.841
|% -1,26
|
|KARSN
|4,22
|672.441.906
|% 2,43
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4448
|7,4493
|% -0,21
|
|Euro
|9,0139
|9,0240
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,1486
|10,1995
|% 0,02
|
|Frank
|8,3337
|8,3839
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9789
|1,9888
|% -0,26
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|7,95
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.922
|2.994
|9,93
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|4,80
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,52
|
Seans Raporu
15:30
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15:41
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15:41
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15:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, ARTI, PSDTC, UMPAS, PSDTC, TGSAS, PSDTC, SNKRN, PSDTC, KERVN
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15:41
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