***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 11.02.2021 (bugün) tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Galata Wind Enerji A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 11.02.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909120BIST