***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 17:44
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 11.02.2021 (bugün) tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Galata Wind Enerji A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 11.02.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909120
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0268
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05415,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,92
|Açılış
|: 415,94
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.073.286
|% 10,00
|
|ESEN
|42,06
|665.534.589
|% 9,99
|
|PARSN
|33,48
|134.424.883
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.197.940
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.620.224
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.389.650
|% -10,00
|
|TGSAS
|32,26
|45.532.567
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|1.530.444
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.507.008
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|33.882.649
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.947.623.136
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.640.087.922
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,65
|1.221.997.359
|% 3,99
|
|KOZAA
|17,99
|1.187.604.462
|% 6,07
|
|GARAN
|9,95
|1.117.994.395
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,57
|1.069.649.965
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,65
|1.221.997.359
|% 3,99
|
|PETKM
|5,09
|1.108.519.947
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.640.087.922
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|897.925.020
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0261
|7,0303
|% -0,39
|
|Euro
|8,5460
|8,5508
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6825
|9,7311
|% -0,47
|
|Frank
|7,8623
|7,9097
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8677
|1,8771
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,38
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında