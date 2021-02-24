***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 18:10
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 24.02.2021 (bugün) tarihli toplantısında
25.000.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin nakden ve 16.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 41.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 24.02.2021 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 16.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912323
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1318
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1410
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,18
|Açılış
|: 415,71
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|3.147.279
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|IDEAS
|35,22
|2.651.358
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|866.532
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.376
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|4.952.602
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.497.178.892
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.311.184.187
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.504.919
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.013.090.441
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.451.528
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.376.785
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.504.919
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|621.292.473
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.745.225
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.270.548.130
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2329
|7,2370
|% 1,85
|
|Euro
|8,7682
|8,7776
|% 1,63
|
|Sterlin
|10,1744
|10,2254
|% 1,75
|
|Frank
|7,9257
|7,9734
|% 1,36
|
|Riyal
|1,9225
|1,9321
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,42
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,94
|