***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran, SPK'nın 11 Mart 2021 tarih ve 13/402 sayılı Kararı ilebağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen ve Yönetim Kurulu'muzun onayları ileHüseyin Faik Açıkalın, Ali Aydın Pandır, Ayşegül İldeniz ve Ali Fuat Erbil'in 8 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918244BIST