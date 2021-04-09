Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.04.2021 09:30



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.
Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir. Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır.
Lider aracı kurum olarak Garanti BBVA Yatırım'ın yer aldığı halka arza ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Garanti BBVA Yatırım'ın "https://www.garantibbvayatirim.com.tr/" adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Galata Wind Enerji A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve ayrıca ile Galata Wind Enerji A.Ş'nin www.galatawindenerji.com Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayımlanacaktır (https://www.galatawindenerji.com/content/izahname.pdf).
Halka arz tarihleri yayımlanacak Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda yer alacaktır.
Yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapan Galata Wind Enerji A.Ş.'nin, toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali ("RES") ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ("GES") bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., Doğan Holding'in Birleşmiş Milletler nezdinde küresel düzeyde yürütülen karbon nötr ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri konumundadır. Portföyünde yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Bandırma/Balıkesir, Mut/Mersin ve Nilüfer/Bursa'da üç adet RES ve Çorum ve Erzurum'da da iki adet GES bulunan Galata Wind Enerji A.Ş. yıllık yaklaşık 750.000 MWh'lik elektrik enerjisi üretiyor ve yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyor. Dünya ve Türkiye enerji sektöründe fosil yakıtlı enerji türleri küçülürken yatırım payı giderek büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Galata Wind Enerji A.Ş., Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ve yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojileri ile katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmak için çalışmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925976


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:071.408
Değişim :  -0,60% |  -8,45
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415 En Düşük
1.407
BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 14,52 189.239 % 10,00  
ORMA 30,84 398.021 % 9,99  
NTGAZ 16,53 41.801.907 % 9,98  
MTRKS 40,98 371.730 % 9,98  
TRILC 52,70 131.207.890 % 9,93  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Dolar 8,1403 8,1444 % 0,15  
Euro 9,6849 9,6914 % -0,26  
Sterlin 11,1340 11,1898 % -0,06  
Frank 8,7655 8,8183 % -0,03  
Riyal 2,1657 2,1766 % 0,14  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 -9,82  
Altın Gr. 457 457 -1,94  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.006 3.082 -25,30  
Yarım 1.453 1.491 -12,23  
Çeyrek 729 745 -6,12  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 -0,25  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,06  
B. Petrol 62,89 62,89 -0,31  
Seans Raporu 12:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru