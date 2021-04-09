***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir. Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır.Lider aracı kurum olarak Garanti BBVA Yatırım'ın yer aldığı halka arza ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Garanti BBVA Yatırım'ın "https://www.garantibbvayatirim.com.tr/" adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Galata Wind Enerji A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve ayrıca ile Galata Wind Enerji A.Ş'nin www.galatawindenerji.com Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayımlanacaktır (https://www.galatawindenerji.com/content/izahname.pdf).Halka arz tarihleri yayımlanacak Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda yer alacaktır.Yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapan Galata Wind Enerji A.Ş.'nin, toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali ("RES") ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ("GES") bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., Doğan Holding'in Birleşmiş Milletler nezdinde küresel düzeyde yürütülen karbon nötr ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri konumundadır. Portföyünde yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Bandırma/Balıkesir, Mut/Mersin ve Nilüfer/Bursa'da üç adet RES ve Çorum ve Erzurum'da da iki adet GES bulunan Galata Wind Enerji A.Ş. yıllık yaklaşık 750.000 MWh'lik elektrik enerjisi üretiyor ve yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyor. Dünya ve Türkiye enerji sektöründe fosil yakıtlı enerji türleri küçülürken yatırım payı giderek büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Galata Wind Enerji A.Ş., Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ve yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojileri ile katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmak için çalışmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925976BIST