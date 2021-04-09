***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 09.04.2021 tarihli (bugün) toplantısında83.000.000,-Türk Lirası ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak 123.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 9 Nisan 2021 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 40.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926382BIST