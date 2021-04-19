***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 08:39
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021, 09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzında konsorsiyum lideri olarak görev alan aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından 18.04.2021 tarihinde yayımlanan halka arz sonuçları ekte yer almaktadır. Ayrıca mezkur halka arzda en az %5 oranında pay satın alan yatırımcıların listesi de ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929022
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0568
18:059,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6494
18:05462,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,09
|Açılış
|: 462,47
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
460,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0843
|8,0890
|% 0,39
|
|Euro
|9,6723
|9,6885
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1674
|11,2234
|% 0,41
|
|Frank
|8,7447
|8,7974
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1493
|2,1601
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|0,89
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|-0,24
|