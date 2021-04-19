***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2021, 09.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzında konsorsiyum lideri olarak görev alan aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından 18.04.2021 tarihinde yayımlanan halka arz sonuçları ekte yer almaktadır. Ayrıca mezkur halka arzda en az %5 oranında pay satın alan yatırımcıların listesi de ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929022BIST