***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2019 - 06.12.2019 - 20.03.2020 - 23.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTamamı ödenmiş 200.000.000,-Türk Lirası sermayesinde %99,99 oranında doğrudan pay sahibi olduğumuz D Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 26.05.2021 tarih (bugün) ve 31492 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve 9568 sayılı Kararı ile faaliyet izni verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938073BIST