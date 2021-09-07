***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 07.09.2021 tarihli (bugün) toplantısında16.920.000,-Amerikan Doları ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız M Investment 1 LLC.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 750.000,-Amerikan Doları tutarında artırılarak 17.670.000,-Amerikan Doları'na çıkarılmasında Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 750.000,-Amerikan Doları olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962376BIST