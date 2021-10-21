***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 18:24
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 21.10.2021 (bugün) tarihli toplantısında, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız DHI Investment B.V.'nin ("DHI"), banka ve finans kuruluşları ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler tesis etmek suretiyle, Grubumuz'un ilerde değerlendirebileceği yurtiçi ve yurtdışı hisse ve/veya varlık devralma projelerinin iyi koşullarla finansmanın sağlanmasının temin edilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları nezdinde yeni kredi limitleri tahsisi konusunda yetkilendirilmesine ve bu amacın gerçekleştirilmesi için, DHI'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 60.000.000,- Avro tutarında artırılmasına ve artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971750
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,2306
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
18:0511,0265
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,2763
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
18:05540,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 12,41
|Açılış
|: 540,20
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4391
|9,4424
|% 2,50
|
|Euro
|10,9991
|11,0265
|% 2,57
|
|Sterlin
|12,9825
|13,0476
|% 2,26
|
|Frank
|10,2349
|10,2965
|% 2,52
|
|Riyal
|2,5086
|2,5212
|% 2,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-2,68
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,37
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-1,71
|