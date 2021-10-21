***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 21.10.2021 (bugün) tarihli toplantısında, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız DHI Investment B.V.'nin ("DHI"), banka ve finans kuruluşları ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler tesis etmek suretiyle, Grubumuz'un ilerde değerlendirebileceği yurtiçi ve yurtdışı hisse ve/veya varlık devralma projelerinin iyi koşullarla finansmanın sağlanmasının temin edilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları nezdinde yeni kredi limitleri tahsisi konusunda yetkilendirilmesine ve bu amacın gerçekleştirilmesi için, DHI'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 60.000.000,- Avro tutarında artırılmasına ve artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971750BIST