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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2021 09:50
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Yönetim Kurulumuz'un 23.12.2021 tarihli toplantısında
  
41.000.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan  bağlı ortaklığımız Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin  sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 35.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak 76.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 20.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek  Şirket'imiz  tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının  kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 35.000.000,-Türk Lirası olarak  belirlenmesine,
  
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985936


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