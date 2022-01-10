***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 09:37
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz sermayesine %75 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim")'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,-Türk Lirası'ndan 1.500.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 750.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir.
Öncü Girişim tarafından gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek mezkur sermaye artırımından sağlanacak fon, ağırlıklı olarak girişim sermayesi yatırımlarında kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991176
BIST
11:492.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 29,15
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
11:4913,8225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0161
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:4915,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0482
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:49797,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,22
|Açılış
|: 797,53
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:49
|GEDZA
|20,04
|24.347.486
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|INTEM
|118,60
|12.020.883
|% 9,81
|
|KRSTL
|4,12
|28.746.166
|% 8,42
|
|LIDFA
|4,44
|38.045.534
|% -6,72
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,90
|48.177.227
|% -3,39
|
|PKENT
|7.053,90
|888.844
|% -3,37
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,44
|1.654.800.222
|% 6,01
|
|KRDMD
|11,84
|1.209.689.792
|% 2,07
|
|GARAN
|11,85
|950.508.047
|% 0,85
|
|EREGL
|30,92
|904.269.179
|% 0,98
|
|SISE
|15,22
|831.491.186
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,77
|588.581.576
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,40
|358.571.520
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,84
|1.209.689.792
|% 2,07
|
|GARAN
|11,85
|950.508.047
|% 0,85
|
|ODAS
|1,39
|107.462.322
|% 0,00
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8077
|13,8225
|% 0,12
|
|Euro
|15,6525
|15,6771
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,6989
|18,7927
|% -0,08
|
|Frank
|14,9385
|15,0285
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6683
|3,6867
|% 0,04
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,85
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,40
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,01
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|0,27
|
Seans Raporu
11:49
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12:03
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12:03
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12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 06 artarak (% 1.43 ) 1, 854
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12:03
ETILR, BURCE, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:03
LIDFA, ISBIR, RALYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında