***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 17.01.2022 tarihli toplantısında, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız DHI Investment B.V.'nin ("DHI"), mevcut global covid ortamında ve sonrası ekonomik ortamın toparlanmasına paralel olarak ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi amacıyla yerli ve yabancı sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak Grup nakdinin etkin ve verimli yönetimi amacıyla yerli ve yabancı banka ve portföy yönetim şirketlerinin yetkilendirilmesine ve bu amaçla kullanılmak üzere DHI'nin ödenmiş sermayesinin 2022 yılı içinde tamamı nakden karşılanmak üzere, 110.000.000 (yüz onmilyon) Avro artırılmasına ve artırılan tutarın öncelikle 20.000.000 (yirmi milyon) Avro'sunun DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994820BIST