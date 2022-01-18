***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 09:30
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 17.01.2022 tarihli toplantısında, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız DHI Investment B.V.'nin ("DHI"), mevcut global covid ortamında ve sonrası ekonomik ortamın toparlanmasına paralel olarak ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi amacıyla yerli ve yabancı sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak Grup nakdinin etkin ve verimli yönetimi amacıyla yerli ve yabancı banka ve portföy yönetim şirketlerinin yetkilendirilmesine ve bu amaçla kullanılmak üzere DHI'nin ödenmiş sermayesinin 2022 yılı içinde tamamı nakden karşılanmak üzere, 110.000.000 (yüz onmilyon) Avro artırılmasına ve artırılan tutarın öncelikle 20.000.000 (yirmi milyon) Avro'sunun DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994820
BIST
10:332.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,74
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.077
10:3313,5090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0715
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5307
En Düşük
13,4068
10:3315,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0806
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4331
En Düşük
15,3044
10:33787,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,97
|Açılış
|: 787,07
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler10:33
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|229.405
|% 9,79
|
|AYCES
|75,25
|5.533.672
|% 9,06
|
|AKFGY
|7,19
|4.930.248
|% -9,90
|
|DOBUR
|96,00
|2.995.114
|% -6,80
|
|KRDMB
|11,10
|19.688.299
|% -4,15
|
|QNBFL
|102,90
|306.025
|% -3,83
|
|KRDMA
|11,13
|30.349.854
|% -3,72
|
|THYAO
|28,46
|503.163.116
|% 0,64
|
|KRDMD
|12,78
|401.222.952
|% 0,16
|
|EREGL
|30,22
|297.116.886
|% -1,11
|
|YKBNK
|4,03
|246.794.578
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,68
|239.877.827
|% -0,90
|
|YKBNK
|4,03
|246.794.578
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|54.590.729
|% 2,80
|
|KRDMD
|12,78
|401.222.952
|% 0,16
|
|AKBNK
|7,68
|239.877.827
|% -0,90
|
|TSKB
|1,60
|46.672.127
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5035
|13,5090
|% 0,53
|
|Euro
|15,3983
|15,4148
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3429
|18,4349
|% 0,36
|
|Frank
|14,6831
|14,7715
|% 0,32
|
|Riyal
|3,5862
|3,6042
|% 0,45
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,68
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,96
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,97
|0,00
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,44
|