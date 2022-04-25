***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine % 75 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim") tarafından- Mevcut 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının, 3.000.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesine,- Çıkarılmış sermayesinin ise tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.500.000.000,-Türk Lirası'ndan 2.000.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasınakarar verilmiş olup mezkur sermaye artırımında, yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 375.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.Öncü Girişim tarafından gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun, başta 30.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının iktisabı olmak üzere ağırlıklı olarak girişim sermayesi yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023605BIST