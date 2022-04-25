***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 18:34
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine % 75 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim") tarafından
- Mevcut 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının, 3.000.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesine,
- Çıkarılmış sermayesinin ise tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.500.000.000,-Türk Lirası'ndan 2.000.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasına
karar verilmiş olup mezkur sermaye artırımında, yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 375.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
Öncü Girişim tarafından gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun, başta 30.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının iktisabı olmak üzere ağırlıklı olarak girişim sermayesi yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023605
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0317
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0636
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7553
18:05904,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,07
|Açılış
|: 904,00
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7933
|14,7968
|% 0,20
|
|Euro
|15,7501
|15,7695
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,5791
|18,6722
|% -1,04
|
|Frank
|15,3260
|15,4183
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9324
|3,9522
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|2,23
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de