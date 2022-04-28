***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Doğan Trend Sigorta A.Ş., sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek, tüm hayat dışı branşlarda faaliyet göstermek üzere 28.04.2022 tarihinde T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu "(SEDDK")'ndan sigortacılık ruhsat iznini almıştır.Doğan Trend Sigorta A.Ş., "Hepiyi Sigorta A.Ş." unvanı ve markası altında faaliyetlerine kısa bir süre içerisinde başlayacaktır.Hepiyi Sigorta A.Ş., kişiye özel ürün, hizmet ve uygun fiyatlama stratejisi ile tüm süreçlerini acenteleri ve dijital platformlar aracılığıyla farklılaştırmayı ve yepyeni bir sigortacılık deneyimi sunmayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024819BIST