***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 16:29
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı bağlı ortaklığımız Doğan Trend Sigorta A.Ş., sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek, tüm hayat dışı branşlarda faaliyet göstermek üzere 28.04.2022 tarihinde T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu "(SEDDK")'ndan sigortacılık ruhsat iznini almıştır.
Doğan Trend Sigorta A.Ş., "Hepiyi Sigorta A.Ş." unvanı ve markası altında faaliyetlerine kısa bir süre içerisinde başlayacaktır.
Hepiyi Sigorta A.Ş., kişiye özel ürün, hizmet ve uygun fiyatlama stratejisi ile tüm süreçlerini acenteleri ve dijital platformlar aracılığıyla farklılaştırmayı ve yepyeni bir sigortacılık deneyimi sunmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024819
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0560
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1223
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7178
En Düşük
15,5143
18:05905,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,91
|Açılış
|: 905,40
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8439
|14,8456
|% 0,38
|
|Euro
|15,6510
|15,6805
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,6254
|18,7189
|% 1,43
|
|Frank
|15,2035
|15,2951
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9471
|3,9669
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|2,66
|
|Altın Gr.
|905
|906
|5,06
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem