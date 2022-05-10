***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 10.05.2022 (bugün) tarihli toplantısında- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkilineİCRA KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLERADI SOYADI GÖREVİ1 Çağlar GÖĞÜŞ Başkan (CEO)2 Bora YALINAY Üye (Mali İşlerden Sorumlu CFO)3 Tolga BABALI Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)4 Vedat MUNGAN Üye (Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu)5 Eren SARIÇOĞLU Üye (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu)karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028819BIST