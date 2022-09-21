***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yaptığı çalışmaları özetleyen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 2022 CDP İklim Değişikliği Programı Yanıtı, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.doganholding.com.tr'de yayımlanmıştır.Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 2022 CDP İklim Değişikliği Programı Yanıtı'na dair puanlama halihazırda yapılmamış olup CDP tarafından nihai puanın açıklanması müteakip Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca bir özel durum açıklaması yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064465BIST