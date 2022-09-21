***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 12:36
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yaptığı çalışmaları özetleyen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 2022 CDP İklim Değişikliği Programı Yanıtı, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.doganholding.com.tr'de yayımlanmıştır.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 2022 CDP İklim Değişikliği Programı Yanıtı'na dair puanlama halihazırda yapılmamış olup CDP tarafından nihai puanın açıklanması müteakip Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca bir özel durum açıklaması yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064465
BIST
15:353.298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 51,95
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:3518,3572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:3518,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1653
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:35989,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,13
|Açılış
|: 989,65
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:33
|KMPUR
|49,72
|116.451.817
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.557.896
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.529.331
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.529.915
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.272.162
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|117.877.398
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|175.390.622
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|339.913.808
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.173.029
|% -9,78
|
|THYAO
|71,40
|3.099.730.585
|% 2,37
|
|EKGYO
|4,02
|2.608.440.495
|% 3,08
|
|SISE
|27,56
|2.201.222.955
|% 2,61
|
|YKBNK
|7,19
|1.872.634.152
|% 2,86
|
|AKBNK
|11,73
|1.846.773.742
|% 1,82
|
|EKGYO
|4,02
|2.608.440.495
|% 3,08
|
|YKBNK
|7,19
|1.872.634.152
|% 2,86
|
|ZOREN
|4,28
|1.010.483.120
|% 8,08
|
|ISCTR
|8,15
|1.642.162.724
|% 2,77
|
|AKBNK
|11,73
|1.846.773.742
|% 1,82
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3481
|18,3636
|% 0,20
|
|Euro
|18,1827
|18,1979
|% 0,94
|
|Sterlin
|20,7310
|20,8349
|% 0,66
|
|Frank
|18,6633
|18,7757
|% -1,21
|
|Riyal
|4,8662
|4,8906
|% 0,19
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|9,71
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|-15,00
|
|Tam
|6.679
|6.766
|-30,00
|
|Yarım
|3.255
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,85
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|1,44
|
Seans Raporu
15:33
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15:48OYYAT
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15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, KRDMD, GUBRF
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15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 03 artarak (% 1.98 ) 2, 933
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15:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KMPUR, UNLU, CRDFA, ULUSE, ULUFA