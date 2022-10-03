***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları ve performansını özetleyen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.doganholding.com.tr'de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066727BIST