***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 13:14
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları ve performansını özetleyen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.doganholding.com.tr'de yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066727
BIST
17:013.466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 73,69
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
17:0118,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
17:0118,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2486
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4847
En Düşük
18,1735
17:011.022,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.021,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler17:01
|AKSA
|66,00
|527.243.967
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.409.476
|% 9,99
|
|DAPGM
|43,88
|41.825.700
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.400.617.022
|% 9,96
|
|PAMEL
|125,90
|58.369.860
|% 9,96
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|80,15
|6.851.059.933
|% 3,22
|
|SASA
|78,40
|3.400.617.022
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,64
|3.386.666.679
|% 1,85
|
|VAKBN
|7,91
|3.207.780.489
|% 3,81
|
|YKBNK
|7,99
|3.160.894.658
|% 2,83
|
|VAKBN
|7,91
|3.207.780.489
|% 3,81
|
|YKBNK
|7,99
|3.160.894.658
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,23
|1.556.073.471
|% -0,24
|
|HALKB
|8,21
|2.580.105.652
|% 7,04
|
|TSKB
|2,65
|790.647.388
|% 0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5410
|18,5455
|% -0,02
|
|Euro
|18,4584
|18,4756
|% 1,36
|
|Sterlin
|21,0578
|21,1634
|% 0,57
|
|Frank
|18,7639
|18,8769
|% 0,78
|
|Riyal
|4,9183
|4,9429
|% -0,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|16,72
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,44
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.823
|6.887
|14,00
|
|Yarım
|3.324
|3.365
|8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|0,12
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|2,36
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 125.90 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 180 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 3, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 67, 644.00 milyon TL de
-
17:14TUKAS
Yüzde 6.03 oranında artışla 14.94 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 907, 539 adet işlem
-
17:13BAGFS
Yüzde 9.79 oranında artışla 26.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 959, 836 adet işlem
-
17:12CUSAN
Yüzde 5.70 oranında artışla 13.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 205 adet işlem