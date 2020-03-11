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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.03.2020 09:41
GÜNCEL HABERLER



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2019
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 130.846.914
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 131.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DOHOL, TRADOHOL91Q8 27.03.2019 3.200.000 0,122 1,08
DOHOL, TRADOHOL91Q8 27.03.2019 500.000 0,019 1,07
DOHOL, TRADOHOL91Q8 13.05.2019 760.742 0,029 0,99 3.700.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 13.05.2019 69.263 0,002 1
DOHOL, TRADOHOL91Q8 22.05.2019 180.000 0,006 1 4.530.005
DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 100.000 0,004 1,69 4.710.005
DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 583.000 0,022 1,7
DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 604.000 0,023 1,71
DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 469.221 0,018 1,72
DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 600.000 0,023 1,54 6.466.226
DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 1.113.255 0,043 1,55
DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 771.614 0,029 1,56
DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 730.743 0,028 1,57

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında mevcut piyasa koşullarının yaratabileceği olumsuz etkileri dikkate alarak 10 Mart 2020 tarihinde 3.215.612 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 DOHOL Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826789


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Çeyrek 523 534 -3,24  
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Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
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