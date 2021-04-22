***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2019Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 130.846.914Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 131.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDOHOL, TRADOHOL91Q8 27.03.2019 3.200.000 0,122 1,08DOHOL, TRADOHOL91Q8 27.03.2019 500.000 0,019 1,07DOHOL, TRADOHOL91Q8 13.05.2019 760.742 0,029 0,99 3.700.000DOHOL, TRADOHOL91Q8 13.05.2019 69.263 0,002 1DOHOL, TRADOHOL91Q8 22.05.2019 180.000 0,006 1 4.530.005DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 100.000 0,004 1,69 4.710.005DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 583.000 0,022 1,7DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 604.000 0,023 1,71DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 469.221 0,018 1,72DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 600.000 0,023 1,54 6.466.226DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 1.113.255 0,043 1,55DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 771.614 0,029 1,56DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 730.743 0,028 1,57DOHOL, TRADOHOL91Q8 17.03.2020 40.000 0,002 1,27 9.681.838DOHOL, TRADOHOL91Q8 17.03.2020 711.000 0,027 1,28DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2021 1.300.000 0,05 3,88 10.432.838DOHOL, TRADOHOL91Q8 08.02.2021 2.100.000 0,08 3,62 11.732.838DOHOL, TRADOHOL91Q8 19.02.2021 510.000 0,019 3,41 13.832.838DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.02.2021 230.000 0,009 3,15 14.342.838DOHOL, TRADOHOL91Q8 22.04.2021 1.400.000 0,053 2,94 14.572.838Ek AçıklamalarŞirketimiz 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında 22 Nisan 2021 (bugün) tarihinde 1.400.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.Eklenen DokümanlarEK: 1 DOHOL Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930595BIST