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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

06.12.2021 18:16
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2019
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 130.846.914
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 131.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DOHOL, TRADOHOL91Q8 27.03.2019 3.200.000 0,122 1,08
DOHOL, TRADOHOL91Q8 27.03.2019 500.000 0,019 1,07
DOHOL, TRADOHOL91Q8 13.05.2019 760.742 0,029 0,99 3.700.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 13.05.2019 69.263 0,002 1
DOHOL, TRADOHOL91Q8 22.05.2019 180.000 0,006 1 4.530.005
DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 100.000 0,004 1,69 4.710.005
DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 583.000 0,022 1,7
DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 604.000 0,023 1,71
DOHOL, TRADOHOL91Q8 28.02.2020 469.221 0,018 1,72
DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 600.000 0,023 1,54 6.466.226
DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 1.113.255 0,043 1,55
DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 771.614 0,029 1,56
DOHOL, TRADOHOL91Q8 10.03.2020 730.743 0,028 1,57
DOHOL, TRADOHOL91Q8 17.03.2020 40.000 0,002 1,27 9.681.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 17.03.2020 711.000 0,027 1,28
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2021 1.300.000 0,05 3,88 10.432.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 08.02.2021 2.100.000 0,08 3,62 11.732.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 19.02.2021 510.000 0,019 3,41 13.832.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.02.2021 230.000 0,009 3,15 14.342.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 22.04.2021 1.400.000 0,053 2,94 14.572.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 26.05.2021 1.000.000 0,038 2,97 15.972.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.06.2021 350.000 0,013 2,93 16.972.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 17.06.2021 1.460.000 0,056 2,94 17.322.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.06.2021 600.000 0,023 2,96 18.782.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.06.2021 100.000 0,004 2,95
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.06.2021 200.000 0,008 2,94
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.06.2021 300.000 0,011 2,93
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.06.2021 400.000 0,015 2,92
DOHOL, TRADOHOL91Q8 06.12.2021 810.082 0,031 3,4 20.382.838
DOHOL, TRADOHOL91Q8 06.12.2021 1.089.918 0,042 3,39
DOHOL, TRADOHOL91Q8 06.12.2021 600.000 0,023 3,38

Ek Açıklamalar
Şirket'imizin Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan hisse değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, Şirket konsolide faaliyet sonuçları neticesinde ortaya çıkan operasyonel performansını tam olarak yansıtmadığı değerlendirilmekte olup 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında Şirket'imiz, 6 Aralık 2021 tarihinde (bugün) 2.500.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 DOHOL Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981284


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