***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2021 17:19
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.07.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.04 Bağımsız Üye Değil
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.95 Bağımsız Üye Değil
ARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.08.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.98 Bağımsız Üye Değil
VUSLAT SABANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.95 Bağımsız Üye Değil
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil 2'nci Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.04 Bağımsız Üye Değil Evet
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.01 Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanı
AHMET TOKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Üyeliği , Mali İşler Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği - Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ AYDIN PANDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.01.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır
AYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı
BORA YALINAY CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - -
TOLGA BABALI İcra Kurulu Üyesi (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyelisi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri
VEDAT MUNGAN İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyeliği
EREN SARIÇOĞLU İcra Kurulu Üyesi (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 372.600.000,00 124.200.000,00 TRY 33,33 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. ÇELİK HALAT VE TEL ÜRETİMİ 41.500.000,00 28.980.815,63 TRY 69,83 BAĞLI ORTAKLIK
DORUK FİNANSMAN A.Ş. FİNANSMAN 30.000.000,00 29.100.000,00 TRY 97,00 BAĞLI ORTAKLIK
DHI INVESTMENT BV HOLDİNG ŞİRKETİ 257.428.420,00 257.428.420,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ 26.000.000,00 17.912.854,49 TRY 68,90 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZ. A.Ş. DERGİ 19.559.175,00 7.848.920,00 TRY 40,13 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 12.432.793,63 12.432.793,63 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DORUK FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG 60.000.000,00 59.999.454,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. HAYVANCILIK 57.500.000,00 57.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN VE EGMONT YAY. VE YAP. A.Ş. YAYINCILIK 17.550.000,00 8.775.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş TİCARET 208.000.000,00 171.161.612,44 TRY 82,29 BAĞLI ORTAKLIK
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. TURİZM 1.300.000,00 1.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ÖNC