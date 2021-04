***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.07.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.04 Bağımsız Üye DeğilHANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.95 Bağımsız Üye DeğilARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.08.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.98 Bağımsız Üye DeğilVUSLAT SABANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.95 Bağımsız Üye DeğilAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil 2'nci Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.04 Bağımsız Üye Değil EvetÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.01 Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu BaşkanıAHMET TOKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Üyeliği , Mali İşler Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği - Evet Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiALİ AYDIN PANDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.01.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi HayırAYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve OrtaklığıBORA YALINAY CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - -TOLGA BABALI İcra Kurulu Üyesi (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyelisi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu ÜyelikleriVEDAT MUNGAN İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve ÜyeliğiEREN SARIÇOĞLU İcra Kurulu Üyesi (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket OrtaklığıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 372.600.000,00 124.200.000,00 TRY 33,33 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. ÇELİK HALAT VE TEL ÜRETİMİ 41.500.000,00 28.980.815,63 TRY 69,83 BAĞLI ORTAKLIKDORUK FİNANSMAN A.Ş. FİNANSMAN 30.000.000,00 29.100.000,00 TRY 97,00 BAĞLI ORTAKLIKDHI INVESTMENT BV HOLDİNG ŞİRKETİ 257.428.420,00 257.428.420,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ 26.000.000,00 17.912.854,49 TRY 68,90 BAĞLI ORTAKLIKDOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZ. A.Ş. DERGİ 19.559.175,00 7.848.920,00 TRY 40,13 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSDOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 12.432.793,63 12.432.793,63 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDORUK FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG 60.000.000,00 59.999.454,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKKELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. HAYVANCILIK 57.500.000,00 57.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDOĞAN VE EGMONT YAY. VE YAP. A.Ş. YAYINCILIK 17.550.000,00 8.775.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSMİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş TİCARET 208.000.000,00 171.161.612,44 TRY 82,29 BAĞLI ORTAKLIKMİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. TURİZM 1.300.000,00 1.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKÖNC