***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.07.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.04 Bağımsız Üye DeğilHANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.95 Bağımsız Üye DeğilARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.08.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.98 Bağımsız Üye DeğilVUSLAT SABANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.95 Bağımsız Üye DeğilAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil 2'nci Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.04 Bağımsız Üye Değil EvetÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 12.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.01 Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu BaşkanıAHMET TOKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Üyeliği , Mali İşler Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği - Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiALİ AYDIN PANDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.01.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıAYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Değil - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 372.600.000,00 124.200.000,00 TRY 33,33 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. ÇELİK HALAT VE TEL ÜRETİMİ 41.500.000,00 28.980.815,63 TRY 69,83 BAĞLI ORTAKLIKDORUK FİNANSMAN A.Ş. FİNANSMAN 30.000.000,00 29.100.000,00 TRY 97,00 BAĞLI ORTAKLIKDHI INVESTMENT BV HOLDİNG ŞİRKETİ 257.428.420,00 257.428.420,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ 26.000.000,00 17.912.854,49 TRY 68,90 BAĞLI ORTAKLIKDOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZ. A.Ş. DERGİ 19.559.175,00 7.848.920,00 TRY 40,13 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSDOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 12.432.793,63 12.432.793,63 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDORUK FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG 60.000.000,00 59.999.454,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKKELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. HAYVANCILIK 57.500.000,00 57.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDOĞAN VE EGMONT YAY. VE YAP. A.Ş. YAYINCILIK 17.550.000,00 17.550.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKMİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş TİCARET 208.000.000,00 171.161.612,44 TRY 82,29 BAĞLI ORTAKLIKMİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. TURİZM 1.300.000,00 1.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM 500.000.000,00 375.000.000,00 TRY 75,00 BAĞLI ORTAKLIKULTRA KABLOLU TV A.Ş. KABLOLU TV 19.724.000,00 9.862.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSDOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. MOTORLU TAŞIT TİCARETİ 123.000.000,00 123.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKNETA YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI 103.000.000,00 103.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKMARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ 41.000.000,00 41.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ 20.000.000,00 20.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKD YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 200.000.000,00 199.998.180,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKGAS PLUS ERBIL LIMITED ENERJİ 122.180.000,00 61.090.000,00 USD 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSBOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 710.000.000,00 234.300.000,00 TRY 33,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSGALATA WIND ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 534.791.457,65 381.954.017,65 TRY 71,42 BAĞLI ORTAKLIKAYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AKARYAKIT PERAKENDESİ 800.000.000,00 400.000.000,00 TRY 50,00 BAĞLI ORTAKLIKDERGİ PAZARLAMA PLANLAMA VE TİCARET A.Ş. PLANLAMA 1.400.000,00 784.000,00 TRY 56,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSM INVESTMENT 1 LLC GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 16.920.000,00 16.920.000,00 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIKD GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 1.025.707.000,00 1.025.707.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKRAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. RADYO YAYIMCILIĞI 1.880.000,00 1.880.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKKANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 124.720.000,00 62.360.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜShttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935555BIST