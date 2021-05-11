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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2021 18:18



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı
BORA YALINAY CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - -
TOLGA BABALI İcra Kurulu Üyesi (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyelisi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri
VEDAT MUNGAN İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyeliği
EREN SARIÇOĞLU İcra Kurulu Üyesi (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936249


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 0,19  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,07  
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