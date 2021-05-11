***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve OrtaklığıBORA YALINAY CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - -TOLGA BABALI İcra Kurulu Üyesi (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyelisi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu ÜyelikleriVEDAT MUNGAN İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve ÜyeliğiEREN SARIÇOĞLU İcra Kurulu Üyesi (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Üst Düzey Yönetici - Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936249BIST