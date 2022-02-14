***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2022 14:41
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Derviş Ardıç Sermaye Piyasaları Uyum Direktörü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 11.02.2022 0216 556 90 00 dervisa@doganholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206691-701031
Berna Kurbay Yatırımcı İlişkileri Direktörü 14.02.2022 0216 556 90 00 bernak@doganholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 202288
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001499
BIST
14:112.050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 48,04
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.051
En Düşük
2.006
14:1113,6352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0430
|Açılış
|: 13,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:1115,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1252
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:11813,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -4,77
|Açılış
|: 813,20
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:09
|DZGYO
|3,30
|21.963.191
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.060.194
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.936.969
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.595.195
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,73
|26.671.162
|% -7,82
|
|DERHL
|4,90
|19.082.992
|% -5,41
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|ORCAY
|26,16
|19.947.755
|% -4,60
|
|THYAO
|29,56
|4.036.492.332
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,91
|1.284.379.776
|% 3,48
|
|EREGL
|28,76
|931.036.462
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,13
|859.178.444
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,30
|747.858.908
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,13
|859.178.444
|% 1,23
|
|THYAO
|29,56
|4.036.492.332
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,32
|293.358.953
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,91
|1.284.379.776
|% 3,48
|
|PETKM
|8,36
|570.259.511
|% 3,85
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6314
|13,6374
|% 0,33
|
|Euro
|15,4761
|15,4876
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,4366
|18,5290
|% 0,60
|
|Frank
|14,6960
|14,7846
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6253
|3,6435
|% 0,38
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-16,95
|
|Altın Gr.
|814
|814
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|5.408
|5.490
|13,00
|
|Tam
|5.383
|5.519
|14,87
|
|Yarım
|2.602
|2.670
|7,19
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-2,54
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 45 artarak (% 2.58 ) 2, 284
-
14:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DZGYO, PKENT
-
14:24XU100
Endeks 2, 051 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 45 üstünde . İşlem hacmi 18, 106.00 milyon TL de
-
14:24PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 791.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 220 adet işlem
-
14:23TEKTU
Yüzde 7.09 oranında artışla 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 108, 442 adet işlem