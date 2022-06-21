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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.06.2022 15:43
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Derviş Ardıç Sermaye Piyasaları Uyum Direktörü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 11.02.2022 0216 556 90 00 dervisa@doganholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206691-701031
Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktörü 21.06.2022 0216 556 90 00 borat@doganholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205039




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038420


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 12,87 421.143.913 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.562.188 % 9,95  
DOKTA 31,18 10.458.139 % 9,94  
BAYRK 6,69 27.443.261 % 9,67  
AKSGY 2,85 45.232.669 % 9,62  
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16:48 Alış Satış %  
Dolar 17,3515 17,3643 % 0,15  
Euro 18,3327 18,3438 % 0,42  
Sterlin 21,2754 21,3821 % 0,27  
Frank 17,9925 18,1009 % 0,71  
Riyal 4,6118 4,6350 % 0,14  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 12,12  
Altın Gr. 1.027 1.027 5,69  
Cumhuriyet 6.830 6.934 7,00  
Tam 6.818 6.917 30,00  
Yarım 3.347 3.383 14,00  
Çeyrek 1.677 1.691 7,00  
Gümüş.Ons 21,54 21,57 -0,14  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 -0,11  
B. Petrol 108 108 -6,99  
Seans Raporu 16:48
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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