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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.05.2020 18:40
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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muz 27.05.2020 tarihinde (bugün)
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU
ADI SOYADI  GÖREVİ
Çağlar Göğüş Başkan (CEO)
Bora Yalınay  Üye (Mali İşlerden Sorumlu (CFO))
Tolga Babalı        Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)
Vedat Mungan    Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)
Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI                  GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıkalın Başkan
Hacı Ahmet Kılıçoğlu  Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI            GÖREVİ
Agah Uğur                 Başkan
Hacı Ahmet Kılıçoğlu  Üye
Murat Doğu              Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 
ADI SOYADI                  GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıkalın Başkan
Hacı Ahmet Kılıçoğlu  Üye
Agah Uğur                        Üye
Ahmet Toksoy                Üye
Bora Yalınay                   Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847028


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