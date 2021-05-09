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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

09.05.2021 21:11



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muz 07.05.2021 tarihinde
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU
ADI  SOYADI     GÖREVİ
Çağlar Göğüş   Başkan (CEO)
Bora Yalınay    Üye (Mali İşlerden Sorumlu (CFO))
Tolga Babalı     Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)
Vedat Mungan Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)
Eren Sarıçoğlu Üye (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu)
Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI  SOYADI             GÖREVİ  
Hüseyin Faik Açıkalın  Başkan 
Ali Fuat Erbil              Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI  SOYADI            GÖREVİ
Ayşegül İldeniz           Başkan
Ali Aydın Pandır        Üye
Murat Doğu               Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI               GÖREVİ
Ali Fuat Erbil               Başkan
Hüseyin Faik Açıkalın  Üye
Ahmet Toksoy              Üye
Bora Yalınay                Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935509


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