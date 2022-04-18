***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.04.2022 18:46
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 18.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI GÖREVİ
1 Hüseyin Faik AÇIKALIN Başkan
2 Ali Fuat ERBİL Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
1 Ayşegül İLDENİZ Başkan
2 Ali Aydın PANDIR Üye
3 Derviş ARDIÇ Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
1 Ali Fuat ERBİL Başkan
2 Hüseyin Faik AÇIKALIN Üye
3 Ahmet TOKSOY Üye
4 Bora YALINAY Üye
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,
- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021604
BIST