***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 18.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEADI SOYADI GÖREVİ1 Hüseyin Faik AÇIKALIN Başkan2 Ali Fuat ERBİL ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİ1 Ayşegül İLDENİZ Başkan2 Ali Aydın PANDIR Üye3 Derviş ARDIÇ ÜyeRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİ1 Ali Fuat ERBİL Başkan2 Hüseyin Faik AÇIKALIN Üye3 Ahmet TOKSOY Üye4 Bora YALINAY Üye- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021604BIST