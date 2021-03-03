***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2021 12:51
***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağlar Göğüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914760
BIST
12:431.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 23,39
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:437,3579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,3350
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|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,3689
En Düşük
7,2936
12:438,9131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9261
En Düşük
8,8181
12:43407,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,23
|Açılış
|: 407,96
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|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:41
|BOSSA
|24,42
|29.002.191
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.479.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.820.616
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|27.929.889
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,50
|28.896.108
|% -7,63
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KRDMD
|7,12
|1.230.175.595
|% 4,25
|
|THYAO
|14,86
|1.072.817.235
|% 0,34
|
|GARAN
|9,42
|770.657.773
|% 2,39
|
|EREGL
|15,62
|760.271.839
|% 3,44
|
|PETKM
|5,64
|731.680.804
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,12
|1.230.175.595
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,40
|203.802.643
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,46
|318.586.381
|% 1,65
|
|PETKM
|5,64
|731.680.804
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,81
|270.405.204
|% 2,18
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3625
|7,3664
|% 0,09
|
|Euro
|8,9159
|8,9220
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2467
|10,2981
|% 0,01
|
|Frank
|7,9896
|8,0377
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% -0,17
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-3,76
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|0,00
|
|Tam
|2.700
|2.769
|-1,99
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,05
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,71
|