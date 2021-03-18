***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2021 15:49
***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Uğur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919008
BIST
17:031.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
17:037,3760
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1194
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:038,8038
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1864
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:03408,73
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -11,82
|Açılış
|: 408,73
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CLEBI
|330,00
|215.030.948
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|81.230.003
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.794.692
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.245.132
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.995.765
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.925.804
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|FROTO
|215,10
|2.400.948.103
|% -6,15
|
|THYAO
|14,06
|1.043.176.498
|% -3,37
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|KRDMD
|7,55
|880.647.975
|% -0,79
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,76
|736.348.436
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,15
|560.251.849
|% -1,38
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|TSKB
|1,71
|270.537.133
|% 1,18
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3707
|7,3753
|% -1,60
|
|Euro
|8,7982
|8,8056
|% -2,05
|
|Sterlin
|10,2106
|10,2618
|% -2,14
|
|Frank
|7,8935
|7,9411
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -1,69
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-20,92
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,17
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-55,46
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-26,83
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,69
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ISCTR, YKBNK
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 57 artarak (% 0.41 ) 1, 359
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, GOLTS, GLBMD, ERBOS, TRILC, ETYAT, GARFA, UMPAS, CLEBI, BLCYT
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKKO, SANKO, CASA