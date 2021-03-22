***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2021 09:11
***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Uğur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919558
BIST
11:571.381
En Yüksek
|Değişim
|: -9,68%
|| -147,99
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
11:577,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 10,44%
|| 0,7530
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
11:579,5196
En Yüksek
|Değişim
|: 10,82%
|| 0,9293
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
11:57444,96
En Yüksek
|Değişim
|: 9,91%
|| 40,12
|Açılış
|: 444,96
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler11:57
|TRILC
|31,32
|103.737.270
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,80
|8.807.682
|% 4,27
|
|DOCO
|615,80
|58.291.162
|% 0,62
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|IZFAS
|6,66
|1.087.482
|% -10,00
|
|ARDYZ
|49,50
|15.794.499
|% -10,00
|
|SRVGY
|97,20
|6.432.008
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|73.517.173
|% -10,00
|
|SEYKM
|31,14
|2.785.778
|% -10,00
|
|TRILC
|31,32
|103.737.270
|% 9,97
|
|PGSUS
|73,35
|73.517.173
|% -10,00
|
|ODAS
|3,39
|69.202.709
|% -9,84
|
|ESEN
|36,94
|53.052.970
|% -9,90
|
|TURSG
|5,91
|43.508.696
|% -9,91
|
|IHLGM
|1,00
|23.337.464
|% -8,26
|
|ODAS
|3,39
|69.202.709
|% -9,84
|
|TURSG
|5,91
|43.508.696
|% -9,91
|
|HDFGS
|4,03
|28.357.024
|% -9,84
|
|HLGYO
|3,04
|15.794.965
|% -9,52
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9589
|7,9661
|% 10,44
|
|Euro
|9,4695
|9,5196
|% 10,82
|
|Sterlin
|11,0583
|11,1137
|% 10,88
|
|Frank
|8,5936
|8,6453
|% 11,15
|
|Riyal
|2,1255
|2,1362
|% 10,86
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-14,89
|
|Altın Gr.
|443
|443
|38,32
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,43
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-0,20
|
Seans Raporu
11:57
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12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -156, 58 kaybederek (% -9.84 ) 1, 434
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12:13
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SKBNK, YGYO
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12:13XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 67 altında . İşlem hacmi 7, 336.00 milyon TL de
-
12:08XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 73 altında . İşlem hacmi 7, 231.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, MGROS