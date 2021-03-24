***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2021 09:07
***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağlar Göğüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920078
BIST
12:251.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,22
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:257,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:259,4728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0114
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:25442,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,50
|Açılış
|: 442,44
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:25
|PRZMA
|5,39
|6.607.242
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.535.079
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.630.776
|% 9,98
|
|VAKKO
|17,91
|3.001.286
|% 9,94
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|270.262.795
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,22
|2.510.407.593
|% 0,42
|
|SASA
|47,08
|685.502.475
|% 7,88
|
|SISE
|7,17
|385.326.489
|% 1,41
|
|PETKM
|5,56
|371.218.293
|% 3,54
|
|AKBNK
|4,91
|356.151.015
|% 2,29
|
|GARAN
|7,22
|2.510.407.593
|% 0,42
|
|TSKB
|1,41
|130.063.110
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,24
|194.647.302
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,91
|148.328.645
|% 3,24
|
|GSRAY
|3,64
|270.262.795
|% -3,70
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9610
|7,9703
|% 0,38
|
|Euro
|9,4450
|9,4728
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,8862
|10,9408
|% -0,01
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1170
|2,1276
|% 0,29
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.925
|2.969
|20,00
|
|Tam
|2.913
|2.988
|24,20
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|11,70
|
|Çeyrek
|706
|723
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,47
|62,47
|1,68
|