***DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
06.06.2022 16:36
***DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler DOHOL
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRADOHOL91Q8 DOHOL Nakit Temettü Ödeme 11,34913 12,61015 06/06/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034921
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1837
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
18:0517,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2494
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9935
En Düşük
17,7366
18:05996,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 16,20
|Açılış
|: 996,96
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|RYSAS
|9,07
|40.278.257
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7444
|16,7571
|% 1,11
|
|Euro
|17,9498
|17,9909
|% 1,41
|
|Sterlin
|21,0054
|21,1107
|% 1,53
|
|Frank
|17,1495
|17,2528
|% 0,94
|
|Riyal
|4,4508
|4,4731
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,84
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,38
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,18
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940