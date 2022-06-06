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***DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

06.06.2022 16:36
***DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler DOHOL

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRADOHOL91Q8 DOHOL Nakit Temettü Ödeme 11,34913 12,61015 06/06/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034921


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,36 55.920.665 % 36,00  
QUAGR 29,70 123.489.732 % 10,00  
INTEM 62,70 23.586.106 % 10,00  
MZHLD 87,85 12.397.435 % 9,95  
RYSAS 9,07 40.278.257 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7444 16,7571 % 1,11  
Euro 17,9498 17,9909 % 1,41  
Sterlin 21,0054 21,1107 % 1,53  
Frank 17,1495 17,2528 % 0,94  
Riyal 4,4508 4,4731 % 1,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 8,84  
Altın Gr. 996 996 15,38  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,11 22,14 0,05  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 0,18  
B. Petrol 120 120 0,93  
Seans Raporu 18:05
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