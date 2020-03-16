***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi Birincil Piyasa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DOKTAİlgili Şirket Ünvanı DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 66.844.800Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.000.000Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 49.155.200Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)DOKTA, TRADOKTS91G7 17.894,14Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 17.03.2020Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 18.03.2020Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidirPayların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOKTA.pdfEK: 2 DOKTA-ENG.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829460BIST