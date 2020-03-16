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***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

16.03.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
İlgili Şirket Ünvanı DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 66.844.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 49.155.200

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DOKTA, TRADOKTS91G7 17.894,14

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 17.03.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 18.03.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOKTA.pdf
EK: 2 DOKTA-ENG.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829460


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Frank 6,7551 6,7958 % 1,95  
Riyal 1,7058 1,7144 % 1,47  
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Altın Ons 1.508 1.509 -21,61  
Altın Gr. 309 310 -1,84  
Cumhuriyet 2.037 2.068 -44,00  
Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
Çeyrek 492 504 -9,80  
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