***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.02.2020 18:43
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, DOKTA.E payları 24/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında DOKTA.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 09/03/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821017
BIST
18:05116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.187,35
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:056,0915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
18:056,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6402
En Düşük
6,5655
18:05322,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 4,56
|Açılış
|: 322,33
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8829
|7,9225
|% 0,60
|
|Frank
|6,2105
|6,2479
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6213
|1,6294
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|22,56
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|57,98
|57,98
|-1,33
|