***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DOKTA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020 - 18.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Alt Pazar'da işlem gören Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarması için 17/09/2020 tarihli Borsamız duyurusu ile verilen süre Borsamıza yapılan başvuru çerçevesinde 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmış ve KAP'ta duyurulmuştu. 31/03/2021 tarihine kadar verilen sürenin tekrar uzatılması için yapılan talep Borsamızca uygun görülmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921212BIST