***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 10:04
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818731
BIST
13:12119.979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -70,09
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
13:126,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
13:126,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
13:12307,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,37
|Açılış
|: 307,03
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,03
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.404.520
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|2.197.650
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.678.880
|% 14,63
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 14,57
|
|TSPOR
|4,52
|461.967.080
|% 14,43
|
|BURVA
|12,84
|86.521
|% -14,40
|
|COSMO
|2,46
|10.157
|% -7,52
|
|QNBFB
|53,00
|801.530
|% -7,02
|
|BALAT
|1,69
|55.421
|% -6,11
|
|GYHOL
|27,78
|2.403.396
|% -5,64
|
|ASELS
|28,22
|1.004.125.166
|% 0,79
|
|THYAO
|14,80
|756.071.960
|% -0,13
|
|TSPOR
|4,52
|461.967.080
|% 14,43
|
|TUPRS
|112,70
|343.320.512
|% -2,00
|
|SASA
|10,40
|331.471.817
|% 8,90
|
|TSPOR
|4,52
|461.967.080
|% 14,43
|
|IHLAS
|0,89
|69.741.856
|% 1,14
|
|GSRAY
|2,35
|152.093.852
|% 1,29
|
|PETKM
|4,07
|263.042.104
|% 0,25
|
|KRSTL
|2,27
|136.495.744
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8312
|7,8705
|% 0,26
|
|Frank
|6,1750
|6,2122
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6094
|1,6174
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|9,22
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,42
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,49
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,55
|