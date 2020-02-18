***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 15:46
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819867
BIST
17:09119.333
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -1.458,40
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:096,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:096,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:09310,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,25
|Açılış
|: 310,60
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,68
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|330.675.890
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,53
|535.233.134
|% 16,82
|
|BOSSA
|12,10
|67.765.681
|% 14,15
|
|DOKTA
|48,48
|10.267.834
|% 12,27
|
|YESIL
|15,32
|50.479.284
|% 11,50
|
|HUBVC
|35,86
|100.524.713
|% -9,40
|
|RAYSG
|4,30
|8.905.977
|% -8,51
|
|YKGYO
|3,32
|273.463.319
|% -8,29
|
|VKING
|3,81
|5.448.031
|% -8,19
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|THYAO
|14,89
|1.614.499.132
|% -2,62
|
|GSRAY
|3,54
|1.552.370.316
|% 2,61
|
|ASELS
|29,06
|1.229.748.531
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,90
|643.618.516
|% 1,05
|
|ODAS
|2,28
|585.547.530
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.552.370.316
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|585.547.530
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,64
|394.589.895
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,90
|643.618.516
|% 1,05
|
|ISGYO
|1,97
|385.901.170
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8799
|7,9194
|% 0,55
|
|Frank
|6,1480
|6,1851
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|11,08
|
|Altın Gr.
|310
|311
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.087
|19,00
|
|Tam
|2.048
|2.099
|19,25
|
|Yarım
|990
|1.015
|9,31
|
|Çeyrek
|496
|508
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,06
|
|B. Petrol
|56,47
|56,47
|-1,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:24AKSEN
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 815, 731 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TAVHL, THYAO
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SODA, KOZAL
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1265, 28 kaybederek (% -1.11 ) 112, 817
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, HALKS, KARSN, GSDHO