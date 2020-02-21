***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 12:07
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820790
BIST
12:31115.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,77
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.032
En Düşük
114.453
12:316,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
12:316,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
12:31320,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,90
|Açılış
|: 320,62
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,44
|12.064.334
|% 13,18
|
|TKNSA
|7,87
|70.210.192
|% 9,15
|
|MRDIN
|5,63
|67.667.514
|% 9,11
|
|HUBVC
|30,80
|40.067.394
|% 9,07
|
|MIPAZ
|3,13
|108.156.732
|% -12,08
|
|HATEK
|8,30
|6.834.487
|% -10,46
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|THYAO
|14,26
|560.636.565
|% -0,77
|
|ASELS
|28,52
|494.028.378
|% 0,56
|
|HALKB
|6,75
|227.500.468
|% -1,03
|
|KRDMD
|2,70
|211.856.866
|% -0,37
|
|ODAS
|2,08
|191.325.691
|% 1,46
|
|ODAS
|2,08
|191.325.691
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,52
|134.715.328
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,24
|107.564.110
|% 0,81
|
|KRDMD
|2,70
|211.856.866
|% -0,37
|
|IHLGM
|1,18
|89.008.684
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8673
|7,9067
|% 0,40
|
|Frank
|6,1987
|6,2361
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6234
|1,6315
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|13,96
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.125
|2.157
|27,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|28,89
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|13,97
|
|Çeyrek
|513
|525
|6,99
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,51
|58,51
|-0,80
|