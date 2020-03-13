***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:46
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828145
BIST
12:4094.845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.205,51
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:406,2668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0505
|Açılış
|: 6,2720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2575
12:406,9991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0738
|Açılış
|: 7,0090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9951
12:40319,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,46
|Açılış
|: 319,89
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|KUYAS
|1,06
|4.422.355
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,45
|2.700.297
|% 8,79
|
|AKGRT
|5,06
|3.270.973
|% -15,38
|
|ECZYT
|9,81
|21.752.906
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,84
|500.550.176
|% 1,97
|
|THYAO
|8,79
|437.979.118
|% 3,66
|
|GARAN
|9,12
|259.811.122
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,21
|177.267.254
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|144.021.520
|% 1,50
|
|IHLGM
|0,88
|79.699.424
|% -2,22
|
|ODAS
|1,30
|117.565.071
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,21
|177.267.254
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|144.021.520
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|76.167.485
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8865
|7,9261
|% -0,31
|
|Frank
|6,6196
|6,6595
|% -0,65
|
|Riyal
|1,6665
|1,6749
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,16
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.115
|2.168
|-0,10
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-0,05
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,68
|34,68
|1,46
|