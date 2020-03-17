***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:00
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829576
BIST
11:3884.856
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -3.031,87
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
84.856
11:386,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4529
En Düşük
6,4177
11:387,1758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:38307,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -5,95
|Açılış
|: 307,86
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.494.268
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|119.297
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|TIRE
|3,51
|7.806.357
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|564.230
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.607.358
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.913.657
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,81
|113.691
|% -10,00
|
|THYAO
|7,76
|256.444.048
|% -5,71
|
|ASELS
|21,86
|244.846.196
|% -4,62
|
|GARAN
|8,09
|177.669.047
|% -1,22
|
|AKBNK
|5,87
|77.321.124
|% -1,68
|
|YKBNK
|2,00
|67.068.197
|% -1,48
|
|IHLGM
|0,78
|38.923.866
|% -9,30
|
|TSKB
|0,88
|38.975.468
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|67.068.197
|% -1,48
|
|THYAO
|7,76
|256.444.048
|% -5,71
|
|KARSN
|1,23
|33.931.528
|% -3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8557
|7,8951
|% -0,19
|
|Frank
|6,7534
|6,7941
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7124
|1,7210
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,58
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,36
|12,40
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|30,42
|30,42
|0,37
|
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