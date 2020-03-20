***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 15:53
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831034
BIST
17:1385.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -107,75
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:136,5362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:137,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:13315,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 5,36
|Açılış
|: 315,39
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|38,72
|648.924
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.179.969
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.468.690
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|TSPOR
|2,00
|204.419.535
|% -8,68
|
|KLMSN
|10,24
|27.924.445
|% -8,65
|
|ISYAT
|2,84
|148.195.688
|% -4,70
|
|IHLAS
|0,41
|17.364.632
|% -4,65
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|THYAO
|7,95
|501.277.044
|% 0,13
|
|ASELS
|21,14
|399.407.831
|% 0,19
|
|ECILC
|3,32
|243.324.595
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,90
|223.542.549
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|223.542.549
|% 0,00
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|ODAS
|1,21
|125.200.210
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,00
|204.419.535
|% -8,68
|
|ECILC
|3,32
|243.324.595
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7294
|7,7682
|% 3,14
|
|Frank
|6,6298
|6,6698
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7367
|1,7454
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.496
|1.496
|24,55
|
|Altın Gr.
|314
|314
|3,74
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,60
|12,63
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,64
|0,10
|
|B. Petrol
|27,69
|27,69
|-0,78
|